МВД объявило в розыск бывшего президента Украины в 2014–2019 годах Петра Порошенко.
Конкретная статья не названа, но речь пойдёт о статьях террористического и международно-правового характера.
Пётр Порошенко был избран президентом Украины в 2014 году после госпереворота и "майдана". Он являлся одним из олигархов и в годы своего президентства пытался лавировать, избегая открытой конфронтации с Россией, но выполняя инструкции Запада. Он подписал "Минские соглашения", однако исполнять их не собирался и призывал к геноциду жителей Донбасса.
Сегодня же стало известно об объявлении в розыск нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
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