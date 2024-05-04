Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 20 млн рублей
Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн
Плюсы оригинальной посадки картофеля
Лера Кудрявцева в шоу "Звезды" высмеяла ягодицы Филиппа Киркорова
Nature Communications: названа причина, по которой мозг видит несуществующие объекты
"Москвич" вновь среди лидеров: возвращение в ТОП-10 самых продаваемых автомарок в РФ
Между Африкой и Европой будет построен гигантский подводный тоннель
Анна Михалкова нарушила молчание в соцсетях и поздравила сына с днем рождения
Боярская в честь 39-летия Козловского показала видео танца с актером
Пётр Порошенко объявлен в розыск

Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД

0:49
Происшествия

МВД объявило в розыск бывшего президента Украины в 2014–2019 годах Петра Порошенко.

Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Конкретная статья не названа, но речь пойдёт о статьях террористического и международно-правового характера.

Пётр Порошенко был избран президентом Украины в 2014 году после госпереворота и "майдана". Он являлся одним из олигархов и в годы своего президентства пытался лавировать, избегая открытой конфронтации с Россией, но выполняя инструкции Запада. Он подписал "Минские соглашения", однако исполнять их не собирался и призывал к геноциду жителей Донбасса.

Сегодня же стало известно об объявлении в розыск нынешнего президента Украины Владимира Зеленского

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Удаляем пень с помощью соли
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете
Звезда "Папиных дочек" Ева Смирнова купила внедорожник за 2,3 млн рублей
Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат
Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь
Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики
Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фильмы "Бегущий в лабиринте" получат перезапуск с новым сюжетом
США оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников