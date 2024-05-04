Пётр Порошенко объявлен в розыск

Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МВД объявило в розыск бывшего президента Украины в 2014–2019 годах Петра Порошенко.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Конкретная статья не названа, но речь пойдёт о статьях террористического и международно-правового характера.

Пётр Порошенко был избран президентом Украины в 2014 году после госпереворота и "майдана". Он являлся одним из олигархов и в годы своего президентства пытался лавировать, избегая открытой конфронтации с Россией, но выполняя инструкции Запада. Он подписал "Минские соглашения", однако исполнять их не собирался и призывал к геноциду жителей Донбасса.

Сегодня же стало известно об объявлении в розыск нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.