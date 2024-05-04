Легенда ММА Хавьер Мендес возглавил финальный этап подготовки HFC FIGHT SHOW

Хавьер Мендес возглавил финальный этап подготовки HFC FIGHT SHOW

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Легендарный Хавьер Мендес возглавил финальный этап подготовки участников HFC FIGHT SHOW.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Основатель АКА, наставник суперзвёзд и чемпионов таких промоушенов, как UFC и Bellator — Дэниэла Кормье, Хабиба Нурмагомедова, Френка Шемрока, Би Джей Пена, Ислама Махачева, Кейна Веласкеса, Усмана и Умара Нурмагомедовых вместе с тренерами Люком Рокхольдом и Тайроном Вудли передаст опыт и спортсменам, команды HFC FIGHT SHOW.

Напомним, HFC FIGHT SHOW — это новое масштабное бойцовское реалити, которое даст возможность погрузиться в съёмочный процесс, участвовать в челленджах с бойцами и тренироваться с легендами ММА.