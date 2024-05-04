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Борьба с выпадением волос: причины и средства решения

Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Причины выпадения волос могут быть разнообразными и включать в себя плохую экологию, неправильное питание, прием антибиотиков, изменение гормонального фона, нарушение в эндокринной системе, беременность и кормление грудью. Исследование проведенное учеными Университета Восточной медицины выделило три основные причины, на которые следует обратить внимание.

Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В первую очередь, это постоянный стресс, который способствует спазмированию мышц, нарушает процессы кровообращения и атрофирует фолликулы волос. Стрессовое состояние можно смягчить через расслабляющие процедуры, массаж и регулярный отдых.

Другой важной причиной является неправильное питание, приводящее к недостатку питательных веществ в организме. Пересмотр режима питания и прием витаминно-минеральных комплексов могут помочь в укреплении волос.

Наконец, неправильный уход за волосами может также способствовать их выпадению. Выбор подходящих средств для ухода, таких как сыворотка против выпадения волос или маска для всех типов волос, может помочь решить проблему. Например, сыворотка содержащая sandalore может укрепить фолликулы и уменьшить выпадение волос.

Решение проблемы выпадения волос часто требует комплексного подхода, включающего в себя как изменение образа жизни и питания, так и использование специальных средств для ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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