Валентина Матвиенко вновь подняла вопрос о страховании жилья

Тяжелая ситуация из-за паводка требует федеральной помощи регионам по мнению Валентины Матвиенко.
Сенаторы от пострадавших регионов изучают проблемы и ищут дополнительные меры поддержки. Главная задача – ликвидация последствий природных наводнений и защита людей. Необходимо вернуться к вопросу страхования жилья от чрезвычайных происшествий. Региональные программы страхования жилья от ЧС только создаются, особенно в пострадавших регионах. Охват страхования жилья в регионах составляет около 10%, но в Москве достигает 60-70%. Региональные программы страхования сделают страхование жилья дешевле для людей и приведут к экономии ресурсов.
Валентина Матвиенко поручила сенаторам активно включиться в работу и выработать дополнительные меры для защиты граждан.
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