Валентина Матвиенко вновь подняла вопрос о страховании жилья

Валентина Матвиенко предлагает активнее помогать региональным страховщикам

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тяжелая ситуация из-за паводка требует федеральной помощи регионам по мнению Валентины Матвиенко.

Фото: gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сенаторы от пострадавших регионов изучают проблемы и ищут дополнительные меры поддержки. Главная задача – ликвидация последствий природных наводнений и защита людей. Необходимо вернуться к вопросу страхования жилья от чрезвычайных происшествий. Региональные программы страхования жилья от ЧС только создаются, особенно в пострадавших регионах. Охват страхования жилья в регионах составляет около 10%, но в Москве достигает 60-70%. Региональные программы страхования сделают страхование жилья дешевле для людей и приведут к экономии ресурсов.

Валентина Матвиенко поручила сенаторам активно включиться в работу и выработать дополнительные меры для защиты граждан.