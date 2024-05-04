Ксения Собчак взяла интервью у родных Салтанат Нукеновой и бывшей жены Куандыка Бишимбаева

Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустила видео с беседами с участниками громкого судебного процесса в Казахстане об убийстве Салтанат Нукеновой.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ксения Собчак побывала в Астане на судебном заседании, где рассматривался процесс о Салтанат Нукеновой, которую убил муж, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Нукенова, по воспоминаниям сестры, предсказывала, что прославит фамилию семьи на весь мир.

"Но мы, конечно, не ожидали, что это будет вот таким образом", — объяснила сестра убитой Самал Нукенова.

Бывшая жена Куандыка Назым Кахарман призналась, что чудом ушла от тирана живой. Она вспомнила о бесконечных изменах мужа.

"Наши отношения закончились, потому что я увидела опасность для своего здоровья, жизни, потому что из тюрьмы он вышел злым, зацикленным на себе", — поделилась воспоминаниями женщина.