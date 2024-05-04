В ГД выступили с инициативой: МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

В Госдуме поступило предложение увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с текущих 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Инициатива о повышении МРОТ была предложена главой комитета по труду Ярославом Ниловым, который подготовил законопроект для обсуждения в нижней палате парламента.
Как сообщают "Известия", в пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость реформирования политики доходов граждан в контексте санкционных ограничений.
Подчеркивается, что новый уровень МРОТ должен обеспечить достойный уровень жизни работникам и их семьям.
Парламентарии предложили установить новый МРОТ в размере 30 тысяч рублей с начала 2025 года.
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