В ГД выступили с инициативой: МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме поступило предложение увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с текущих 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Инициатива о повышении МРОТ была предложена главой комитета по труду Ярославом Ниловым, который подготовил законопроект для обсуждения в нижней палате парламента.

Как сообщают "Известия", в пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость реформирования политики доходов граждан в контексте санкционных ограничений.

Подчеркивается, что новый уровень МРОТ должен обеспечить достойный уровень жизни работникам и их семьям.

Парламентарии предложили установить новый МРОТ в размере 30 тысяч рублей с начала 2025 года.