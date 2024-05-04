Можно ли поить кошку молоком: это самая главная ошибка любого кошатника

Многие считают, что молоко является неотъемлемой частью диеты кошек. Однако для взрослых кошек этот продукт может быть опасен, так как их организмы обычно не производят фермент, необходимый для расщепления лактозы.
Это может привести к проблемам с пищеварением, включая нарушения в работе желудка и кишечника. Хотя котята могут употреблять молоко до достижения ими возраста 12 недель, взрослым кошкам лучше его избегать, даже если они с удовольствием его пьют и кажется, что им нравится его вкус.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.