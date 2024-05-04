Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Фадеев опубликовал кадры с новым солистками группы SEREBRO
Хавьер Мендес возглавил финальный этап подготовки HFC FIGHT SHOW
О развитии страхового рынка
У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 20 млн рублей
Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн
Плюсы оригинальной посадки картофеля
Лера Кудрявцева в шоу "Звезды" высмеяла ягодицы Филиппа Киркорова
Nature Communications: названа причина, по которой мозг видит несуществующие объекты
"Москвич" вновь среди лидеров: возвращение в ТОП-10 самых продаваемых автомарок в РФ
Можно ли поить кошку молоком: это самая главная ошибка любого кошатника

Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко

0:36
Зоосфера » Кошки

Многие считают, что молоко является неотъемлемой частью диеты кошек. Однако для взрослых кошек этот продукт может быть опасен, так как их организмы обычно не производят фермент, необходимый для расщепления лактозы.

Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это может привести к проблемам с пищеварением, включая нарушения в работе желудка и кишечника. Хотя котята могут употреблять молоко до достижения ими возраста 12 недель, взрослым кошкам лучше его избегать, даже если они с удовольствием его пьют и кажется, что им нравится его вкус.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете
Звезда "Папиных дочек" Ева Смирнова купила внедорожник за 2,3 млн рублей
Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат
Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь
Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики
Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фильмы "Бегущий в лабиринте" получат перезапуск с новым сюжетом
США оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников