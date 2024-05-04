Тренер объяснил, как правильно отжиматься от пола

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Андрей Карпов рассказал, как правильно отжиматься.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis is licensed under public domain

Это упражнение практически не имеет противопоказаний к выполнению.

Различают много разновидностей отжиманий: с акцентом на мышцы груди (направленные на среднюю, верхнюю и нижнюю, а также на внутреннюю части), для тренировки трицепса, плеч (дельтовидных мышц), пишет портал "СЭ".

Чтобы сделать отжимания от пола правильно встаньте в исходное положение: кисти расположены чуть шире плеч и под плечевыми суставами, лопатки приведены, зафиксированы анатомически правильные изгибы позвоночника. После этого опуститесь вниз, сгибая руки в локтевых суставах, продолжая удерживать лопатки в этом положении и сохраняя анатомически правильные изгибы позвоночника. Локти направлены примерно под углом 45-50 градусов от туловища. Затем следует плавно вернуться в исходное положение.

В идеале уметь касаться грудью пола. Еще нужно чувствовать, что вес тела располагается на руках, лопатки все время соединены и сохраняются в правильном положении изгибы позвоночника.

Добавим, что основные мышцы, которые включаются в работу при отжиманиях: грудные — большая и малая; передние зубчатые; дельтовидные; трехглавые (трицепсы).