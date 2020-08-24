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Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе

Общество

Врачи клиники Шарите, куда доставили Алексея Навального, в официальном пресс-релизе подтвердили,что блогер был отравлен.

Как следует из документа, тесты показали его в организме ингибитор холинэстеразы.

"Хотя точное вещество остается неизвестным, присутствие ингибитора холинэстеразы означает, что возможны долгосрочные эффекты, особенно для нервной системы", - говорится в документе,опубликованном на сайте больницы.

Аналогичное сообщение размещено и в Twitter клиники Шарите:

 Навальный все еще находится в реанимации, где остается в медикаментозной коме. Его состояние не представляет угрозы для жизни.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ингибиторы холинэстеразы - это химические вещества, используемые в препаратах для лечения болезни Альцгеймера и слабоумия, но также встречаются в пестицидах и нервно-паралитических веществах.

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