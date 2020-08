Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе

Врачи клиники Шарите, куда доставили Алексея Навального, в официальном пресс-релизе подтвердили,что блогер был отравлен.

Как следует из документа, тесты показали его в организме ингибитор холинэстеразы.

Аналогичное сообщение размещено и в Twitter клиники Шарите:

🇬🇧1/4 Alexei #Navalny is being treated in intensive care at #charitéberlin and remains in medically induced coma. While his condition is serious, it is not currently life-threatening. Following his admission, Mr. Navalny underwent extensive examination by a team of Charité...