Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе

Врачи клиники Шарите, куда доставили Алексея Навального, в официальном пресс-релизе подтвердили,что блогер был отравлен.
Как следует из документа, тесты показали его в организме ингибитор холинэстеразы.
"Хотя точное вещество остается неизвестным, присутствие ингибитора холинэстеразы означает, что возможны долгосрочные эффекты, особенно для нервной системы", - говорится в документе,опубликованном на сайте больницы.
Аналогичное сообщение размещено и в Twitter клиники Шарите:
🇬🇧1/4 Alexei #Navalny is being treated in intensive care at #charitéberlin and remains in medically induced coma. While his condition is serious, it is not currently life-threatening. Following his admission, Mr. Navalny underwent extensive examination by a team of Charité...— Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 24, 2020
Навальный все еще находится в реанимации, где остается в медикаментозной коме. Его состояние не представляет угрозы для жизни.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Ингибиторы холинэстеразы - это химические вещества, используемые в препаратах для лечения болезни Альцгеймера и слабоумия, но также встречаются в пестицидах и нервно-паралитических веществах.
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В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.