Лидеры страхового рынка показали рост

О развитии страхового рынка

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Совокупная рыночная капитализация 25 крупнейших мировых страховщиков выросла на 8,3% в первом квартале 2024 года.

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Большинство компаний зафиксировали резкий рост в первом квартале, в основном из-за корректировки премий P&C. Страховщики скорректировали премии в определенных сегментах для противодействия росту расходов по претензиям. Прогрессив Corp продемонстрировал значительный рост рыночной капитализации благодаря высоким показателям 2023 года. Allstate Corp также зафиксировал рост рыночной стоимости и общей выручки в 2023 году. Berkshire Hathaway продемонстрировал положительные результаты за 2023 год, что привело к росту акций. Некоторые страховщики столкнулись с падением рыночной капитализации, включая Humana и группу AIA.

Страховой сектор готовится к существенным изменениям в 2024 году из-за колебаний расходов на перестрахование и растущей угрозы киберрисков. Отрасли во всем мире все больше полагаются на ИТ, Интернет вещей, операционные технологии и цифровые услуги.

Непредвиденные проблемы, такие как стихийные бедствия и изменения в законодательстве, могут держать страховщиков в напряжении.