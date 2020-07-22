Формат нового учебного года определят в августе

Учебный год может начаться как в привычном формате, так и в формате онлайн. Окончательное решение будет принято во второй половине августа.

Повлиять на принятие решения может эпидемиологическая ситуация в каждом конкретном регионе.

"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее о том, каким будет первое сентября, рассказывал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дети пойдут в школу 1 сентября, к этому идет активная подготовка. Он отметил, что ребята соскучились по школе, по одноклассникам, учителям. Для встречи детей в школах проводятся масштабные противоэпидемиологические мероприятия.