Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него

Трагическая ситуация, спровоцированная актером Михаилом Ефремовым, вполне возможно станет поводом начать его лечить от алкоголизма. Процесс займет примерно месяц, плюс реабилитация, срок которой предсказать почти невозможно.

"Может статься, что она (реабилитация) продлится всю его (Ефремова) оставшуюся жизнь".

Так считает Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава.

Напомним, поздним вечером 8 июня в центре Москвы пьяный,что называется,"в хлам" актер Михаил Ефремов, который - как показала экспертиза - "усугубил" спиртное наркотиками, устроил смертельное ДТП,в котором погиб человек.

Алкоголизм - это не точно

Как заявил нарколог, сказанное им - только версия:

"Точный диагноз без обследования поставить Ефремову нельзя. Но ряд признаков позволяет предположить именно алкоголизм. Может быть - если поверить публикациям в СМИ - он уже лечился где-нибудь в частной клинике. Не очень удачно".

Виноват не только Ефремов

Психиатр - нарколог уверен, что часть ответственности за трагедию на Садовом кольце лежит на обществе:

"Мы должны все разделить ответственность за то, что произошло. Смотрите, что на сегодня "в сухом остатке": семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или на лечение - серьезное лечение - поместить;

коллеги знали, что с ним творилась много лет кряду - и никто не помог. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию".

"Артисты, как никто, склонны к алкоголизму"

Брюн особо подчеркивает, что именно артисты особенно часто "дружат с зеленым змием":

"... у них большие амбиции. И когда выясняется, что что-то не так, как они себе видят - начинаются проблемы, которые пытаются решить с помощью спиртного или "препаратов". За примерами даже ходить далеко не надо. Вспомните Высоцкого, Владислава Галкина... Список можно долго продолжать".

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