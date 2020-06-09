Очередное "пьяное ДТП" произошло сегодня ночью в Москве: у дома 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.
Виновник аварии — Михаил Ефремов. Как рассказали в столичном ГУВД (впрочем, это и так прекрасно видно на кадрах, снятых очевидцами на месте аварии), известный актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В аварии он не пострадал.
Водитель Lada, протараненной артистом, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", — написано в распространенном пресс-службой МВД сообщении.
Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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