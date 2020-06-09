Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов

Очередное "пьяное ДТП" произошло сегодня ночью в Москве: у дома 3 на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

Виновник аварии — Михаил Ефремов. Как рассказали в столичном ГУВД (впрочем, это и так прекрасно видно на кадрах, снятых очевидцами на месте аварии), известный актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В аварии он не пострадал.

Водитель Lada, протараненной артистом, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ефремова теперь посадят?

"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", — написано в распространенном пресс-службой МВД сообщении.

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте также:

Самоизоляция помогла Ефремову перестать пить

Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на своей подруге

Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"