Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на своей подруге

Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна-Мария Ефремова в программе "Секрет на миллион" заявила о том, что склонна к трансгендерности. Она призналась, что считает себя небинарной персоной и мечтает об однополой семье. Анна-Мария сообщила, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной:

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском", — призналась девушка.

Кроме того, дочь артиста рассказала о своих отношениях с родителями. Девушка заявила, что не считает Ксению Качалину своей матерью и считает, что ей нужно лечиться в психиатрической клинике, так как у нее проблемы с алкоголем.

С отцом у девушки доверительные отношения. Он нормально относится к ее выбору.

"Отец знает: мы с ним несколько раз говорили на эту тему, и он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло", — сообщила она.

Анна-Мария призналась, что хотела бы жениться на своей подруге, уехать жить в Англию. Дочь Ефремова хотела бы усыновить ребенка, так как для нее очень важно подарить семью детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что карантин превратил артистов в "дармоедов".