Актер Михаил Ефремов рассказал, что самоизоляция помогла ему избавиться от пагубной привычки.
"Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик", — пояснил Ефремов.
По его словам, раньше после работы он мог заглянуть в "питейные" заведения, но сейчас такой возможности у него нет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.