Самоизоляция помогла Ефремову перестать пить

Актер Михаил Ефремов рассказал, что самоизоляция помогла ему избавиться от пагубной привычки.

"Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик", — пояснил Ефремов.

По его словам, раньше после работы он мог заглянуть в "питейные" заведения, но сейчас такой возможности у него нет.