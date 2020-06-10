В истории с Ефремовым появилось еще одно уголовное дело

Уголовное дело о сбыте наркотиков возбудили следователи, которые занимаются делом Михаила Ефремова. Полиция будет расследовать сбыт актеры запрещенных веществ.

Заниматься им будет Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — сообщает столичный главк МВД.

Напомним, что вечером в понедельник актер устроил ДТП, врезавшись в чужой автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали, но в реанимации он скончался. Сам Ефремов был нетрезв, а позднее в его крови нашли наркотики.

Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Свою вину он не отрицает. Суд назначил ему домашний арест. В среду появились слухи, что Ефремов пытался покончить с собой. Об этом говорит багровый след на его шее. Близкие артиста отмечают, что он находится в бессознательном состоянии, ему регулярно вызывают скорую.