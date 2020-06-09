В крови Ефремова, кроме алкоголя, нашли наркотики

Экспертиза анализов Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом показала в его крови наличие не только большой дозы алкоголя, но и следы наркотических веществ.

По сведениям "РЕН ТВ", у Ефремова нашли следы каннабиодиов, кокаина и какэтилена.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, выехав на встречную полосу. Он врезался в фургон, за рулём которого находился курьер Сергей Захаров. 57-летний мужчина умер от полученных травм в реанимации.

Ранее сообщалось, что проба на алкоголь Ефремова показала результат 1,05 мг/л, что в несколько раз превышает норму. Повторное исследование показало 1,23 мг/л.