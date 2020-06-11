Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату

Голосование по правкам в Конституцию, которое пройдет в стране в среду, 1 июля, "подарит" россиянам дополнительный выходной. Причем, как уже неоднократно заявлялось, оплачиваемый.
Тем же, кто вынужден будет в этот день работать, законодатели пообещали оплату труда по двойному тарифу.
С таким заявлением выступила Инна Святенко, глава социального комитета Совфеда:
"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль".
Святенко напомнила всем работодателям, что именно такое правило прописано в ТК РФ:
"Порядок оплаты труда в выходные и <...> праздничные дни прописан в 153-й статье".
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