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Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату

Общество

Голосование по правкам в Конституцию, которое пройдет в стране в среду, 1 июля, "подарит" россиянам дополнительный выходной. Причем, как уже неоднократно заявлялось, оплачиваемый.

Тем же, кто вынужден будет в этот день работать, законодатели пообещали оплату труда по двойному тарифу.

С таким заявлением выступила Инна Святенко, глава социального комитета Совфеда:

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль".

Святенко напомнила всем работодателям, что именно такое правило прописано в ТК РФ:

"Порядок оплаты труда в выходные и <...> праздничные дни прописан в 153-й статье".

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