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Автор Антон Куликов

То ли к умным, то ли к красивым: либералы решают, что делать с поправками

Политика

Внятной стратегии у либеральной оппозиции относительно голосования по поправкам в Конституцию нет. Негатива хватает, но каким образом можно помешать принятию поправок, российские либералы явно не понимают.

Но что-то же делается? Не без этого...

Конечно, нельзя сказать, что вообще ничего не делается. Еще зимой было заявлено о проведении общероссийской кампании "Нет". Суть ее заключается в призывах к протестному голосованию по поправкам в Конституцию.

Предполагалась обширная агитационная кампания — видеоролики в соцсетях, листовки на улицах, протестные акции. Кампанию поддержал Михаил Ходорковский.

С распространением листовок и протестными акциями очень быстро возникли проблемы по объективным причинам — из-за режима самоизоляции это оказалось невозможным. Был проведен онлайн-митинг, но такой формат явно не соответствовал заявленным целям общероссийской кампании. Организаторы хоть и признали его успешным, однако более подобных "митингов" не проводили.

Впрочем, вялость кампании можно объяснить еще и тем, что после отмены голосования по поправкам 22 апреля не была назначена новая дата. Теперь она известна. И, соответственно, вновь актуализировался вопрос, а что же делать дальше.

А что сейчас?

Комментируя решение президента провести голосование по поправкам 1 июля, Михаил Ходорковский заявил журналу Forbes, что оно может вызвать протесты россиян. Добавим — а может и не вызвать.

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что "участвовать в беззаконии нельзя".

"Необходимо повторить: внесение правок в Основной закон Российской Федерации во всех своих составляющих является незаконным, неправовым и не соответствует действующей Конституции ни по содержанию, ни по форме", — подчеркнул он в комментарии на своей странице в "Фейсбуке".

И напомнил, что партия "Яблоко" разработала альтернативные поправки в Конституцию. О которых, впрочем, никто кроме как представителей "Яблока" не говорит.

Вопрос в том, как образом "не участвовать в беззаконии". Здесь, как водится, у российских либералов есть два вариант: либо призывать сограждан прийти на участки для голосования и ответить отрицательно на вопрос о поправках. Либо же объявить о бойкоте голосования как такового.

В партии ПАРНАС склоняются к идее бойкота, хотя и не сказать, что в этом вопросе соратники Михаила Касьянова проявляют последовательность и настойчивость.

Что же будет по факту? Предполагаем, что ничего не будет. В самом деле, голосование по поправкам уже менее чем через месяц, а российские "несистемщики" так не могут решить, то ли они умные, то ли красивые…

Нет, конечно, никто не мешает заниматься любимым делом — дискутировать о наиболее подходящей стратегии. Как обычно, этим всё и ограничится.

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Темы либералы григорий явлинский поправки в конституцию
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