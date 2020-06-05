Песков назвал условие для принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию будут внесены только в одном случае. Условие назвал пресс-секретарь президента.

По словам Дмитрия Пескова, необходима полная поддержка россиян в этом вопросе.

"Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки. Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", — сказал представитель Кремля.

Он также подтвердил, что если большинство россиян выступят против внесения изменений главного закона страны, поправки не будут внесены. Песков напомнил, что об этом Путин сказал с самого начала.

Напомним, что уже опубликованы бюллетени для голосования. В них будет всего две строки. Россияне смогут выбрать из двух ответов: "Да" или "Нет". Нужно будет ответить на вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Этот день (среда) будет выходным с сохранением заработной платы. Также проголосовать можно будет в течение шести предыдущих дней.