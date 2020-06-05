Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию

Четвертого июня президиум Центрального комитета КПРФ призвал к голосованию против поправок в Конституцию. Как уже отмечала "Правда.Ру", подобного шага от коммунистов следовало ожидать.

На что рассчитывают в компартии? А на что рассчитывают либеральные организации? Которые, впрочем, пока никак не могут определиться, призывать ли к бойкоту голосования по поправкам, либо к голосованию против.

Мнения политологов

По мнению главы экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова, пока есть "просто претензия, что мы оппозиция и мы против".

"Кроме того, что коммунисты последние 20 лет говорят про антинародный режим, ничего нового не прозвучало. То есть это демонстрация собственной традиционности, собственного статуса оппозиционной партии — я бы так это сформулировал", — сказал эксперт "Правде.Ру".

А политолог Дмитрий Гусев полагает, что коммунисты действуют еще и с прицелом на выборы, которые пройдут в сентябре.

"Коммунисты, конечно, хотят поддержать свой рейтинг накануне губернаторских выборов и выборов в заксобрания регионов. И поэтому пользуются тем большим информационным поводом, который есть. Заработать рейтинги на чужой информационной повестке", — подчеркнул он.

Что же касается тактики либеральных организаций, то у них, по мнению Гусева, "своя повестка — они предлагают бойкотировать".

"Пять процентов электората они своими заявлениями как-то сориентируют. Пять процентов не придут, которые у либералов есть. А коммунисты своими кампаниями, наоборот, повышают явку", — сказал Дмитрий Гусев "Правде.Ру".