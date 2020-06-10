Региональным властям будет очень трудно собрать необходимое количество присутствующих на голосовании за поправки к Основному закону.
Виной тому станут пандемия коронавируса, тотальная самоизоляция и массовая работа на "удаленке". По большому счету, россияне до сих пор сидят за городом или в глубинке. Как их привести на участки, пока не понимает никто.
Предварительное голосование за поправки к Конституции начнется за неделю до официальной даты — уже 25 июня. При этом коронавирус диктует свои условия, поскольку далеко не все привычные способы, с помощью которых приводят избирателей на участки, будут работать.
Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, "приемлемый" порог явки находится в диапазоне от 40% до 60% .
Понятно, что пенсионеры запуганы коронавирусом и безвылазно сидят на дачах (естественно, чаще всего не по месту прописки). "Удаленщики" вообще могут оказаться в других регионах, и где они будут физически в день голосования, — непонятно.
Власти уже отказались от идеи привлекать волонтеров, которые должны были рассказывать о поправках и заодно агитировать россиян, из-за угрозы заражения и отсутствия времени.
"Базовая явка, конечно, сейчас изначально невысока. Поэтому организаторы голосования делают все возможное, чтобы приписать, или "прикрепить" людей через МФЦ или Госуслуги к участкам. Также будет массово организовано придомовое голосование, чтобы "поймать" людей на подходе к своим домам", — считает политолог ЭИСИ, член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева.
Со своей стороны, социолог Сергей Ширяев также в интервью "Ура.ру" предположил, что работа с населением может вестись через крупные предприятия, а информировать пенсионеров власти смогут через ветеранские организации, а также с помощью печатной продукции.
Кремлю помогут и представители партий — на этот раз не только "Единой России". Подписали соглашение с Общественной палатой РФ об организации наблюдения за процедурой голосования 18 партий, активно примет участие в процедуре ЛДПР. Впрочем, и остальные не исключены, так как против поправок призывает голосовать лишь КПРФ.
Согласно данным официального сайта ЦИК, участники голосования могут проголосовать на дому из-за болезни или по другим уважительным причинам.
Кроме того, россияне имеют право проголосовать не по прописке, а по месту пребывания, если успеют до 21 июня подать заявление через сайт Госуслуг, в МФЦ или избирательную комиссию. В Москве и Нижнем Новгороде могут применять проект электронного голосования.
Будет у россиян возможность и проголосовать на дому без контакта с членами комиссий.
"Многие выбирают такую удобную форму, как голосование по месту нахождения — "Мобильный избиратель". То есть все возможности для высокой явки есть", — прокомментировал высокопоставленный источник в одном из уральских регионов.
Другой источник, знакомый с технологиями организации выборов в регионах, не исключил, что многоканальность голосования и растянутость его по времени затруднит контроль за прозрачностью итогового результата.
Отметим также, что изначально после объявления о голосовании за поправки к Конституции предполагалось создать дополнительные участки, однако от этой практики в Москве было решено отказаться.
Руководитель Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов подчеркнул, что голосование в палатках, автобусах или других альтернативных местах возможно лишь при очередной вспышке пандемии.
Хотя члены региональных избиркомов уже отчитались об организации "придомовых" и "выездных" участков. "Нужно максимально четко донести до избирателей, где и как можно проголосовать", — резюмировал социолог Сергей Ширяев.
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