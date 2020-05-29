Всероссийский школьный выпускной пройдет в конце июня

Регионы, где к концу июня выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести традиционные выпускные вечера для школьников. Остальным рекомендовано выбрать онлайн-формат.

Как рассказали в Министерстве просвещения, общероссийский выпускной назначен на 27 июня. В рамках него пройдет ежегодный фестиваль "Алые паруса".

Напомним, что недавно в России прошел последний звонок. В этом году он "прозвенел" онлайн. Одноименная акция для школьников прошла 25 мая.

Сейчас выпускники готовятся к единому государственному экзамену. ЕГЭ стартует 29 июня. А 15 июня выпускникам уже выдадут аттестат. Ребята, которые не планируют поступление в вуз, не будут сдавать ЕГЭ.

С июня российские вузы уже начнут принимать документы от школьников. Речь идет о тех, кто намерен получить образование в магистратуре. С июля начнется прием документов на поступление в бакалавриат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фестиваль выпускников "Алые паруса" признан лучшим праздником в мире по версии конкурса Best Event Awards World. Фестиваль из Санкт-Петербурга получил Гран-при и победил в двух номинациях: "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".