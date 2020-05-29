Регионы, где к концу июня выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести традиционные выпускные вечера для школьников. Остальным рекомендовано выбрать онлайн-формат.
Как рассказали в Министерстве просвещения, общероссийский выпускной назначен на 27 июня. В рамках него пройдет ежегодный фестиваль "Алые паруса".
Напомним, что недавно в России прошел последний звонок. В этом году он "прозвенел" онлайн. Одноименная акция для школьников прошла 25 мая.
Сейчас выпускники готовятся к единому государственному экзамену. ЕГЭ стартует 29 июня. А 15 июня выпускникам уже выдадут аттестат. Ребята, которые не планируют поступление в вуз, не будут сдавать ЕГЭ.
С июня российские вузы уже начнут принимать документы от школьников. Речь идет о тех, кто намерен получить образование в магистратуре. С июля начнется прием документов на поступление в бакалавриат.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фестиваль выпускников "Алые паруса" признан лучшим праздником в мире по версии конкурса Best Event Awards World. Фестиваль из Санкт-Петербурга получил Гран-при и победил в двух номинациях: "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".
Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.
В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.
В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.
Специалисты международной организации труда заявили, что нынешний кризис — худший после войны. Когда эпидемия закончится, страны не досчитаются огромного количества рабочих мест.
За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа. Одни день работы в опасных условиях будет засчитываться за три.
Пояснения дали в министерстве труда.
Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.
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