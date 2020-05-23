Всероссийский последний звонок проведут онлайн

На официальном сайте Министерства просвещения сообщается о том, что выпускной для школьников в этом году будет проводиться в онлайн-режиме. Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.

"Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок — 2020" в формате онлайн", — заявили в министерстве.

Трансляция начнется 25 мая в 10:00 на страницах Минпросвещения в социальной сети ВКонтакте.