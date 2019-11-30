"Алые паруса" признан лучшим праздником в мире

Санкт-Петербургское торжество "Алые Паруса" стало лучшим в мире по версии конкурса Best Event Awards World. О мировом признании российского праздника рассказал "5 канал".

Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".

Примечательно, что праздник "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969 по 1979 год. Затем традиция прервалась на четверть века. В 2005 году празднование возобновили по инициативе президента России "Владимира Путина". В 2019 году торжество проходило в ночь на 24 июня, в нем приняли участие более 1,4 миллиона человек - это рекордное количество участников за все время существования "Алых парусов".