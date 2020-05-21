Приемная кампания стартует в российских вузах в июне. В первый летний месяц начнут принимать документы от тех, кто планирует учиться в магистратуре.
С июля начнется прием документов на поступление в бакалавриат. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Аттестаты школьники — выпускники 9-х и 11-х классов — получат до 15 июня. Документ о полном среднем образовании выдадут всем одиннадцатиклассникам без исключения. Для поступления в вуз им потребуются результаты ЕГЭ. Экзамены стартуют 29 июня.
Новый учебный год вузы России планируют начать 1 сентября.
"С 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы в ближайшее время предлагаем распределить имеющиеся в наличии бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. Всего таких мест порядка 11 тысяч", — предложил Валерий Фальков.
Владимир Путин подчеркнул, что в вузах необходимо создать дополнительные бесплатные места. Их должны занять не менее 60% выпускников школ.
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