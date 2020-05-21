Дату проведения ЕГЭ в России, наконец, назначили

Выпускники одиннадцатых классов, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, сдадут ЕГЭ в конце июня. Экзамен назначен на 29-е число.

Такое решение принято сегодня на совещании при президенте России.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — заявил Владимир Путин.

Предусмотрят в этом году и дополнительные сроки для сдачи ЕГЭ. Те, кто не сможет присутствовать на экзамене в июне, сдадут в августе. По предложению президента, дополнительные сроки сдачи могут назначить в и течение следующего учебного года.

Выпускники, которые не планируют обучение в вузах, от сдачи единого государственного экзамена освобождаются.

"Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году", — отметил глава государства.

Аттестат им вручат до 15 июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в этом году отменен ЕГЭ по базовой математике. Он был нужен для выставления оценок в аттестат.