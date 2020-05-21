Выпускники одиннадцатых классов, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, сдадут ЕГЭ в конце июня. Экзамен назначен на 29-е число.
Такое решение принято сегодня на совещании при президенте России.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — заявил Владимир Путин.
Предусмотрят в этом году и дополнительные сроки для сдачи ЕГЭ. Те, кто не сможет присутствовать на экзамене в июне, сдадут в августе. По предложению президента, дополнительные сроки сдачи могут назначить в и течение следующего учебного года.
Выпускники, которые не планируют обучение в вузах, от сдачи единого государственного экзамена освобождаются.
"Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году", — отметил глава государства.
Аттестат им вручат до 15 июня.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в этом году отменен ЕГЭ по базовой математике. Он был нужен для выставления оценок в аттестат.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.