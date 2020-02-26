Сходила за хлебушком: забывчивость принесла американке 50 тыс. долларов

Американка Ларон Бель-Поттс выиграла 50 тысяч долларов из-за своей забывчивости. 47-летняя жительница США рассказала, что в день выигрыша она планировала приготовить внуку спагетти. Решив порадовать ребенка, Ларон отправилась в магазин за продуктами.

Деньги — как снег на голову

"На пути к дому она обнаружила, что забыла купить хлебные палочки. Ларон вернулась в магазин и заодно сыграла в мгновенную лотерею Fast Play Lucky Numbers. Первая попытка принесла ей 15 долларов (около тысячи рублей — ред.), а вторая — 10 долларов (655 рублей — ред.)", — сообщает UPI

Женщина решила попытать удачу в третий раз. Эта игра принесла американке 50 тысяч долларов — примерно 3,3 миллиона рублей. Победительница решила отправиться с мужем в путешествие на выигранные деньги.

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