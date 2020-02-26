Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Сходила за хлебушком: забывчивость принесла американке 50 тыс. долларов

Общество

Американка Ларон Бель-Поттс выиграла 50 тысяч долларов из-за своей забывчивости. 47-летняя жительница США рассказала, что в день выигрыша она планировала приготовить внуку спагетти. Решив порадовать ребенка, Ларон отправилась в магазин за продуктами.

Деньги — как снег на голову

"На пути к дому она обнаружила, что забыла купить хлебные палочки. Ларон вернулась в магазин и заодно сыграла в мгновенную лотерею Fast Play Lucky Numbers. Первая попытка принесла ей 15 долларов (около тысячи рублей — ред.), а вторая — 10 долларов (655 рублей — ред.)", — сообщает UPI

Женщина решила попытать удачу в третий раз. Эта игра принесла американке 50 тысяч долларов — примерно 3,3 миллиона рублей. Победительница решила отправиться с мужем в путешествие на выигранные деньги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские путешественники арендовали роскошную виллу в Голливуде, а приехали на стройку.

Темы сша выигрыш 50 тысяч долларов мгновенная лотерея
Новости Все >
Лолита Милявская похвасталась своей фигурой в купальнике
В Москве скончался Максим Лоскутов — директор департамента МО РФ
В США создают искусственные снегопады
ВАР будет использоваться на всех матчах чемпионата России
Специалисты NASA обнаружили на Марсе сейсмическую активность
Чиновника подозревают в растрате 30 млн рублей на Ямале
Опять мультики: в США показали уничтожение "Арматы" новыми вертолетами
В "Горской" хотят создать туристический кластер за 60 млрд рублей
Овечкин отреагировал на вторую беременность жены
Сходила за хлебушком: забывчивость принесла американке 50 тыс. долларов
Последние материалы
Чиновника подозревают в растрате 30 млн рублей на Ямале
Опять мультики: в США показали уничтожение "Арматы" новыми вертолетами
В "Горской" хотят создать туристический кластер за 60 млрд рублей
Сходила за хлебушком: забывчивость принесла американке 50 тыс. долларов
Дарья Мороз раскрыла секрет своей красоты и молодости
Бывший помощник президента еще не нашел новую работу
Ковальчук прокомментировал дебют за "Вашингтон"
Половина россиян опасается подхватить коронавирус
Путин высказался по делу Голунова
Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ по хоккею из-за коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.

Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Украины
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Военные новости
Popular Mechanics о подлодках "Лайка": экзотические морские существа
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Соломон Соловьев Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Цветные революции - что подают под ярким фантиком Наталия Красовская Любовь Степушова Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации Любовь Степушова
Комментарии
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Эксперты назвали причины отказа граждан России от работы
Игорь Вдовин прокомментировал свой долг в 3 млн перед Волочковой
СНБО Украины: мы готовы к войне с Россией
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Секс-скандал на Олимпе: чемпион обвиняется в групповом изнасиловании
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Садальский раскритиковал Малышеву за стремление к наживе на пациентах
Ливан стал страной с больной экономикой
Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации
Секс-скандал на Олимпе: чемпион обвиняется в групповом изнасиловании
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Китай не погибнет и от обязательств не отказывается
Мишустин назвал приоритетные задачи работы кабмина
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ