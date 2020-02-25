Туристы заплатили за аренду виллы в Голливуде, а приехали на стройку

Путешественники из Великобритании отдали 2,5 тысячи фунтов за аренду роскошной виллы в Голливуде. Приехав, они обнаружили на месте особняка стройку, пишет The Sun.

"Семья Рассел-Иллингворт (Russell-Illingworth) должна была провести неделю на вилле в Лос-Анджелесе с видом на Голливудские холмы, за которую они заплатили 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 210 тысяч рублей — ред.). На снимках был изображен роскошный дом с шестью спальнями, бассейном и зоной для барбекю", — рассказывает газета.

Когда туристы приехали по указанному адресу, то увидели вместо обещанных красот стройку. По словам отца семейства, большая часть территории виллы была завалена строительными обломками.

"Я не мог поверить в то, что видел. Я был просто потрясен, очень зол и расстроен", — поделился эмоциями мужчина.

В итоге британцы сняли другое жилье, заплатив за него еще 3,5 тысячи фунтов.