Больные онкологией пациенты чаще заболевают коронавирусом

Исследователи из Китая обнаружили, что пациенты, больные онкологией, более подвержены новому коронавирусу. Об этом накануне сообщило агентство "Синьхуа".

Из-за постоянного подавления иммунной системы организма, которое вызвано новообразованиями и противораковой терапией (химиотерапией или хирургией), больные онкологией обладают большим риском заражения коронавирусом, и у них наиболее негативный прогноз на выздоровление. Такие данные приводятся в публикации, размещенной в издании Lancet Oncology.

Для исследования ученые собрали и проанализировали 2007 инцидентов заражения новым коронавирусом в 575 клиниках по всей стране. Как считают ученые, следует более внимательно наблюдать за пожилыми и больными раком из-за широкого распространения коронавируса.