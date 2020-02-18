Исследователи из Китая обнаружили, что пациенты, больные онкологией, более подвержены новому коронавирусу. Об этом накануне сообщило агентство "Синьхуа".
Из-за постоянного подавления иммунной системы организма, которое вызвано новообразованиями и противораковой терапией (химиотерапией или хирургией), больные онкологией обладают большим риском заражения коронавирусом, и у них наиболее негативный прогноз на выздоровление. Такие данные приводятся в публикации, размещенной в издании Lancet Oncology.
Для исследования ученые собрали и проанализировали 2007 инцидентов заражения новым коронавирусом в 575 клиниках по всей стране. Как считают ученые, следует более внимательно наблюдать за пожилыми и больными раком из-за широкого распространения коронавируса.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.