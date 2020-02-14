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Автор Инна Новикова

Мнение: ажиотаж страшнее коронавируса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Кому выгодна паника из-за коронавируса? Коронавирус — искусственное оружие или естественный процесс? Как соблюдать личную безопасность?

Эти вопросы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.

— Владимир Георгиевич, начнем с темы, которая заполонила просто все СМИ — коронавирус. Даже красная строчка появилась у нас "Эпидемия коронавируса". И, конечно, уже была озвучена масса мнений, но так и не понятно, отчего такая паника. Про пандемию пока даже говорить не приходится. Были и до этого самые разные и крайне опасные вирусы. От испанки сто лет назад до 500 миллионов человек умерло.

И совсем недавно — в 2012 году — была серьезная эпидемия в мире. А от коронавируса многие уже излечиваются, выздоравливают, хотя он только появился, специальных лекарств даже нет. Так что он не такой уж и злой. Но одни говорят, что это новое оружие, другие, что это совершенно естественная мутация. Есть утверждения о том, что скрываются реальные масштабы эпидемии, на самом деле погибло уже чуть ли не 30 тысяч человек.

А еще Трамп не только выразил сожаление и сочувствие, что понятно, но и сказал, что ждет, когда Китай оправится и снова станет достойным конкурентом.

Кому это выгодно?.. Также замечу, что это все возникло как раз на китайский Новый год, они все отмечали, праздновали и пропустили начало...

Кому выгоден коронавирус

— Но, с другой стороны (я просто продолжаю ваши рассуждения вокруг этой темы), прозвучала такая информация...

Моментально цены на акции китайских и связанных с Китаем компаний резко упали. Китайцы быстро все это скупили.

И только потом Запад сообразил, что произошло. В результате теперь весь этот рынок снова налаживается.

Кроме того, все фармакологические предприятия в большом плюсе…

Медики имеют определенные контакты, и врачи направляют в соответствующую аптеку с рецептом или рекомендацией купить то или иное лекарство. И мы уже увидели, что не просто в разы, а в десятки раз повышаются цены на маски.

— Маска стоила, условно, два рубля, теперь — 70 и 100 рублей. 

— Я об этом и говорю. Вот здесь вот эта сторона, безусловно, есть.

Теории о коронавирусе на гране фантастики

Дальше, конечно, я слышу о том, что и тунгусский метеорит набросил сюда вирусов, как раз испанка после него появилась, чуть ли не направлена была гуманоидами на этом метеорите…

— Ну, испанка пошла уже лет через десять после тунгусского метеорита, кстати...

— Это все связывают тем не менее. И недавно там падал где-то метеорит, потом тоже заболели…

Коронавирус: не нужно ударятся в панику

Да, еще один момент. Ко мне сейчас приехала помощница по работе в Забайкальском крае. Она говорит, что школы закрыты, там беспокоятся, как бы ничего не произошло.

— Почему школы закрыты?

— А потому что карантин.

— Почти сразу закрыли границу с Китаем.

— Да. Сейчас еще отменят автобусы. Вообще изолируют весь Дальний Восток до Байкала от Центральной России.

— А что делать-то? Не надо закрывать границу?

— Это все искусственно созданное. Вопросы действительно есть о том, в чьих это интересах, кому это выгодно. Я, например, не ходил по аптекам и ходить не буду.

Как уберечься от коронавируса

Но сегодня уже пошел такой ажиотаж, такое отношение к этому… Ну живи ты нормальной, здоровой, трезвой жизнью. Действительно, руки нужно мыть. Я когда в метро езжу, стараюсь не хвататься за поручень, но когда прихожу на работу, еще не доходя до кабинета, я помою руки.

— Да, нужно мыть руки и лицо.

— Это безусловно. Не хватайся за лицо. Но так как я афганец (в Афганистане в годы войны работал), то хорошо знаю, что там всегда это было.

Я привык относиться к своим лицу, рукам, к пожатию очень трезво и с опаской.

Не так, что вот совсем нельзя. Как Жириновский говорит, нельзя ни целоваться, ни обниматься. Можно и целоваться, и обниматься, но знай меру. Поэтому веди себя нормально, по-здоровому, и ничего не будет.

Не надо такого ажиотажа вокруг этого вируса создавать и развивать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы китай паника ажиотаж эпидемии коронавирус инна новикова необычная неделя экспертное мнение владимир поздняков тунгусский метеорит
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Мнение: ажиотаж страшнее коронавируса
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