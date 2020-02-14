Кому выгодна паника из-за коронавируса? Коронавирус — искусственное оружие или естественный процесс? Как соблюдать личную безопасность?
Эти вопросы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.
— Владимир Георгиевич, начнем с темы, которая заполонила просто все СМИ — коронавирус. Даже красная строчка появилась у нас "Эпидемия коронавируса". И, конечно, уже была озвучена масса мнений, но так и не понятно, отчего такая паника. Про пандемию пока даже говорить не приходится. Были и до этого самые разные и крайне опасные вирусы. От испанки сто лет назад до 500 миллионов человек умерло.
И совсем недавно — в 2012 году — была серьезная эпидемия в мире. А от коронавируса многие уже излечиваются, выздоравливают, хотя он только появился, специальных лекарств даже нет. Так что он не такой уж и злой. Но одни говорят, что это новое оружие, другие, что это совершенно естественная мутация. Есть утверждения о том, что скрываются реальные масштабы эпидемии, на самом деле погибло уже чуть ли не 30 тысяч человек.
А еще Трамп не только выразил сожаление и сочувствие, что понятно, но и сказал, что ждет, когда Китай оправится и снова станет достойным конкурентом.
Кому это выгодно?.. Также замечу, что это все возникло как раз на китайский Новый год, они все отмечали, праздновали и пропустили начало...
— Но, с другой стороны (я просто продолжаю ваши рассуждения вокруг этой темы), прозвучала такая информация...
Моментально цены на акции китайских и связанных с Китаем компаний резко упали. Китайцы быстро все это скупили.
И только потом Запад сообразил, что произошло. В результате теперь весь этот рынок снова налаживается.
Кроме того, все фармакологические предприятия в большом плюсе…
Медики имеют определенные контакты, и врачи направляют в соответствующую аптеку с рецептом или рекомендацией купить то или иное лекарство. И мы уже увидели, что не просто в разы, а в десятки раз повышаются цены на маски.
— Маска стоила, условно, два рубля, теперь — 70 и 100 рублей.
— Я об этом и говорю. Вот здесь вот эта сторона, безусловно, есть.
Дальше, конечно, я слышу о том, что и тунгусский метеорит набросил сюда вирусов, как раз испанка после него появилась, чуть ли не направлена была гуманоидами на этом метеорите…
— Ну, испанка пошла уже лет через десять после тунгусского метеорита, кстати...
— Это все связывают тем не менее. И недавно там падал где-то метеорит, потом тоже заболели…
Да, еще один момент. Ко мне сейчас приехала помощница по работе в Забайкальском крае. Она говорит, что школы закрыты, там беспокоятся, как бы ничего не произошло.
— Почему школы закрыты?
— А потому что карантин.
— Почти сразу закрыли границу с Китаем.
— Да. Сейчас еще отменят автобусы. Вообще изолируют весь Дальний Восток до Байкала от Центральной России.
— А что делать-то? Не надо закрывать границу?
— Это все искусственно созданное. Вопросы действительно есть о том, в чьих это интересах, кому это выгодно. Я, например, не ходил по аптекам и ходить не буду.
Но сегодня уже пошел такой ажиотаж, такое отношение к этому… Ну живи ты нормальной, здоровой, трезвой жизнью. Действительно, руки нужно мыть. Я когда в метро езжу, стараюсь не хвататься за поручень, но когда прихожу на работу, еще не доходя до кабинета, я помою руки.
— Да, нужно мыть руки и лицо.
— Это безусловно. Не хватайся за лицо. Но так как я афганец (в Афганистане в годы войны работал), то хорошо знаю, что там всегда это было.
Я привык относиться к своим лицу, рукам, к пожатию очень трезво и с опаской.
Не так, что вот совсем нельзя. Как Жириновский говорит, нельзя ни целоваться, ни обниматься. Можно и целоваться, и обниматься, но знай меру. Поэтому веди себя нормально, по-здоровому, и ничего не будет.
Не надо такого ажиотажа вокруг этого вируса создавать и развивать.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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