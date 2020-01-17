Известный боксер, депутат Совета депутатов городского округа Чехов Московской области Денис Лебедев подарил два ведра меда храму.
Как сообщило издание "Чехов сегодня", чиновник недавно посетил Никольский храм в Ровках и пожертвовал ему 23 литра меда.
На странице духовного учреждения в соцсети "ВКонтакте" написали комментарий к этому событию.
"Выражаем благодарность Денису Лебедеву за материальную поддержку нашего прихода!" — отмечается в сообщении.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.