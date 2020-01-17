Депутат из Подмосковья подарил храму два ведра меда

Известный боксер, депутат Совета депутатов городского округа Чехов Московской области Денис Лебедев подарил два ведра меда храму.

Как сообщило издание "Чехов сегодня", чиновник недавно посетил Никольский храм в Ровках и пожертвовал ему 23 литра меда.

Духовное учреждение выразило благодарность

На странице духовного учреждения в соцсети "ВКонтакте" написали комментарий к этому событию.