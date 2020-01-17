Познер и Манукян заступились за Урганта

Шоумен Иван Ургант, который после одного из выпусков свое телевизионной программы оказался в центре разгорающегося скандала, имеющего — ко всему прочему — еще и религиозный подтекст, неожиданно нашел довольно влиятельных защитников.

Владимир Познер

Первым о том, что за шутки, прозвучавшие 7 января, никто, конечно гражданства России телеведущего лишать не будет, заявил журналист Владимир Познер.

К слову, напомним, что петиция с именно таким требованием размещена в интернете активистом движения христиан "Сорок сороков" Андреем Кормухиным. Подробности читайте здесь.

"Я никак не могу всерьез относиться к громким заявлениям организаций, подобных той, что опубликовала петицию против Урганта. Они, мне кажется, так внимание к себе привлекают и интерес подогревают. Очень надеюсь, что для него (Урганта. — прим. ред.) никаких серьезных последствий не будет. Ну уж гражданства-то точно — я убежден — не лишат", — говорит Познер.

Вадим Манукян

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, считает, что Урган всего лишь "допустил оплошность".

"Не надо было на Рождество Христово приглашать Депардье. Это неуместно. Да и ставить во главу угла шутки, которые звучали с экрана — просто некорректно. Ивану надо принести верующим извинения", — говорит Манукян.

И добавляет:

"А то, чего в петиции требуют — это уж совсем перебор. Из-за шуток в эфире лишить Ивана Урганта российского гражданства. Это ж додуматься надо было".

Неожиданно...

А еще Манукян, как человек, волей судьбы к политике приближенный, признается, что петиция "Сорока сороков" против Урганта натолкнула его на "интересную мысль":