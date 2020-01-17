Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Призыв лишить гражданства Ивана Урганта разнесся по Сети

Общество

В интернете появилась петиция с требованием запретить программу "Вечерний Ургант", удалить из интернета все ее выпуски и лишить гражданства ведущего.

Создана петиция Андреем Кормухиным, активистом христианского движения "Сорок сороков".

"Ургант в своей программе 7 января перешел все красные черты. Иван Ургант и его гости позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями", — заявляет Кормухин.

Общественника возмутило то, что вовремя беседы с Жераром Депардье на экране появилась картинка — пародия на сюжет о рождении Христа, а также приглашение в программу певца Джизуса, у которого на груди вытатуировано "Я — сын бога".

Все это члены движения "Сорок сороков", по словам его координатора, считают оскорблением чувств верующих и требуют публичных извинений от руководства Первого канала.

Наказать Урганта в назидание другим

Но одних извинений, говорит Кормухин, недостаточно, поскольку

"выходки Урганта — проявление русофобии и неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям".

А за все это надо - уверен автор петиции (которая, к слову, на момент публикации набрала уже больше 14 тысяч подписей) - лишить шоумена гражданства России. И создать этим прецедент, чтоб другим неповадно было.

Темы петиция иван ургант сорок сороков андрей кормухин
Актуальная аналитика
Формула небес
В плену системного мышления - Гороскоп дня
Первая помощь
Как нельзя лечить раны и ссадины
Здоровье и профилактика
Оздоровление печени при помощи китайской медицины и... смеха
Новости Все >
Призыв лишить гражданства Ивана Урганта разнесся по Сети
Украинцы требуют вернуть им доступ к российским интернет-ресурсам
Правительство Медведева уйдет без "золотых парашютов". Как жить будут?
Прощальный "подарок" Медведева: 127,577 млрд на строительство ледокола
Пентагон: США не собираются покидать Ирак
Курение кальяна повышает риск образования тромбов
Российские военные провели учение в горах Таджикистана
В Москве восьмиклассник избил учительницу на уроке физики
В Якутии не стали возбуждать дело против "шамана" Габышева
В Риме во дворце Нерона нашли тайную комнату
Последние материалы
Призыв лишить гражданства Ивана Урганта разнесся по Сети
Украинцы требуют вернуть им доступ к российским интернет-ресурсам
Правительство Медведева уйдет без "золотых парашютов". Как жить будут?
Прощальный "подарок" Медведева: 127,577 млрд на строительство ледокола
Пентагон: США не собираются покидать Ирак
Курение кальяна повышает риск образования тромбов
В плену системного мышления - Гороскоп дня
Российские военные провели учение в горах Таджикистана
В Москве восьмиклассник избил учительницу на уроке физики
Как нельзя лечить раны и ссадины
Популярное
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"

Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.

Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с новыми подробностями о здоровье Заворотнюк
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди
Соломон Соловьев В плену системного мышления - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер
Комментарии
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Докторам наук со званием профессора повысят пенсии в 2020 году
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Ведущий "Столото" Борисов опроверг обвинения в мошенничестве
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Почему невозможен союз России и Китая
"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
США могут уничтожить Россию за 15 минут
США могут уничтожить Россию за 15 минут
США могут уничтожить Россию за 15 минут
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ