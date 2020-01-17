В интернете появилась петиция с требованием запретить программу "Вечерний Ургант", удалить из интернета все ее выпуски и лишить гражданства ведущего.
Создана петиция Андреем Кормухиным, активистом христианского движения "Сорок сороков".
"Ургант в своей программе 7 января перешел все красные черты. Иван Ургант и его гости позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями", — заявляет Кормухин.
Общественника возмутило то, что вовремя беседы с Жераром Депардье на экране появилась картинка — пародия на сюжет о рождении Христа, а также приглашение в программу певца Джизуса, у которого на груди вытатуировано "Я — сын бога".
Все это члены движения "Сорок сороков", по словам его координатора, считают оскорблением чувств верующих и требуют публичных извинений от руководства Первого канала.
Но одних извинений, говорит Кормухин, недостаточно, поскольку
"выходки Урганта — проявление русофобии и неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям".
А за все это надо - уверен автор петиции (которая, к слову, на момент публикации набрала уже больше 14 тысяч подписей) - лишить шоумена гражданства России. И создать этим прецедент, чтоб другим неповадно было.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.