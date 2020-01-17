Призыв лишить гражданства Ивана Урганта разнесся по Сети

В интернете появилась петиция с требованием запретить программу "Вечерний Ургант", удалить из интернета все ее выпуски и лишить гражданства ведущего.

Создана петиция Андреем Кормухиным, активистом христианского движения "Сорок сороков".

"Ургант в своей программе 7 января перешел все красные черты. Иван Ургант и его гости позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями", — заявляет Кормухин.

Общественника возмутило то, что вовремя беседы с Жераром Депардье на экране появилась картинка — пародия на сюжет о рождении Христа, а также приглашение в программу певца Джизуса, у которого на груди вытатуировано "Я — сын бога".

Все это члены движения "Сорок сороков", по словам его координатора, считают оскорблением чувств верующих и требуют публичных извинений от руководства Первого канала.

Наказать Урганта в назидание другим

Но одних извинений, говорит Кормухин, недостаточно, поскольку

"выходки Урганта — проявление русофобии и неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям".

А за все это надо - уверен автор петиции (которая, к слову, на момент публикации набрала уже больше 14 тысяч подписей) - лишить шоумена гражданства России. И создать этим прецедент, чтоб другим неповадно было.