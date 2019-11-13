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Источник Правда.Ру

Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"

Общество print

Жестокое убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее 63-летним сожителем и преподавателем этого же вуза Олегом Соколовым наделало много шума не только в российских, но и в зарубежных СМИ.

Особое внимание на трагедию обратили французские журналисты, ведь Соколов — специалист по военной истории их страны, один из ведущих экспертов по эпохе Наполеона, преподавал в Сорбонне. Более того, за свою научную и общественную деятельность в 2003 году он был награжден орденом Почётного легиона степени кавалера.

Как французская пресса отреагировала на убийство россиянки, рассказывает сегодня АиФ.

Le Monde сразу после известия о трагедии, виновником которой стал член научного совета парижского Института социологических, экономических и политических наук, возглавляемого племянницей Марин Ле Пен, Марион Марешаль-Ле Пен, вышла с заголовком "После убийства девушки в России вновь заговорили о проблеме домашнего насилия".

В статье вспоминают историю с другой студенткой и по совместительству экс-возлюбленной Соколова, над которой он якобы издевался в 2008 году. "Это преступление провоцирует дискуссию о безнаказанности лиц, виновных в бытовом насилии в России", — пишет газета.

Le Figaro тоже внимательно следит за развитием событий и в своих публикациях делает акцент на том, что если составить портрет историка, то это будет "довольно тревожная личность, страдающая манией величия, а иногда отличающаяся жестоким поведением".

В качестве иллюстрации издание приводит не только случай с "предыдущей возлюбленной" Соколова, но и то, что доцент позволял себе в грубой форме "выставлять" из аудитории студентов, задающих ему неудобные вопросы. 

По мнению издания, неудивительно, что в интернете появилась петиция с просьбой отстранить от работы и привлечь к ответственности за бездействие все руководство СПбГУ, которому неоднократно "поступали сигналы" (подробнее о петиции читайте на сайте Правда. ру).

"Были предупреждения, но никто не обратил внимания", — констатирует французская Agence France-Presse.

В свою очередь, Liberation рассказывает о том, как резко поменялась жизнь историка и пострадала его репутация после убийства. "До недавнего времени поиск в Google по его имени давал ссылки на фотографии Соколова в костюме Наполеона", — пишет издание, уделяя внимание вкладу ученого в военно-историческую реконструкцию в России. "После 9 ноября поисковые системы выдают фотографии полицейских вдоль канала реки Мойки", — сообщает Liberation. Также газета заостряет внимание на том, что кровавое убийство по случайному совпадению произошло буквально через несколько дней после того, как останки соратника Наполеона, известного французского генерала Шарля Этьена Гюдена, смертельно раненного под Смоленском во время войны 1812 года, были официально опознаны в Париже.

Напомним, что историк Олег Соколов, занимавшийся изучением эпохи Наполеона, убил свою молодую  сожительницу Анастасию Ещенко. И попытался утопить ее тело, предварительно расчленив его.

Темы историк убийство олег соколов французские издания
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