В квартире доцента СПбГУ Соколова нашли отрезанную голову и пилу

Профессор Санкт-Петербургского государственного Университета Олег Соколов попытался утопиться в реке Мойка. Около пяти утра его вытащили из воды, однако он получил переохлаждение от долгого пребывания в холодной воде. Сейчас доцент приходит в себя в больнице.

В рюкзаке, который был при Соколове, обнаружили две отрубленные женские руки. Следователь Следственного комитета Петербурга и оперативники уголовного розыска полицейского Главка вошли в квартиру Соколова около 9 часов утра, чтобы провести обыск. В квартире профессора они обнаружили обезглавленный женский труп, голову и окровавленную пилу. Пока оперативники не могут установить личность погибшей. Полицейские предполагают, что это может быть родственница Соколова.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский.