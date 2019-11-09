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Источник Правда.Ру

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Происшествия print

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности". По его словам, он ещё год назад направил обращение директору института истории в СПбГУ, в котором просил уволить Соколова, поскольку он опасен.

"Я ещё год назад просил, чтобы его уволили. Я предупреждал, что это закончится плохо. Но никто меня не послушал. О его странностях в какой-то степени знали все. Долго время я судился с Соколовым, поскольку он неоднократно воровал мои исторические концепции и выдавал их за свои", - пояснил Понасенков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что доцент СПбГУ Олег Соколов пришёл в себя и дал показания по делу об убийстве. Он признался в убийстве студентки и заявил, что был в состоянии аффекта из-за ссоры с девушкой.

Темы спбгу убийство олег соколов опасный человек евгений понасенков
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