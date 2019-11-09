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Источник Правда.Ру

Доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве студентки

Происшествия print

Профессор СПбГУ Олег Соколов пришел в себя в больнице и дал показания по делу об убийстве, которое было возбуждено сегодня утром. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Олега Соколова около пяти часов утра вытащили из реки Мойки. Его доставили в больницу с сильным переохлаждением, в рюкзаке доцента обнаружили две отрубленные женские руки.

63-летний профессор признал, что совершил убийство девушки. По его словам, вечером накануне они очень сильно поругались. Соколов впал в состояние аффекта и нанес девушке удар, несовместимый с жизнью. Об этом сообщил РЕН-ТВ. Соколов пояснил, что расчленил тело, когда понял что произошло. Преподаватель СПбГУ признал, что пытался избавиться от тела убитой, утопив его в реке.

Сейчас в квартире Соколова продолжают работать следователи.

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