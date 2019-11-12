Петицию против руководства СПбГУ подписали уже 5000 человек

Петицию об устранении руководства СПбГУ подписали уже пять тысяч человек.

Утром 9 ноября был задержан 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов по подозрению в убийстве 24-летней девушки. Позже он признался в совершении преступления.

11 ноября петицию на портале change. org поддержали уже 5000 человек, цифра постоянно растет.

Авторы петиции хотят добиться отстранения и привлечения к ответственности руководства СПбГУ.

Также авторы петиции указывают и прошлые скандальные ситуации, связанные с Соколовым, в том числе и случай, когда он избил свою студентку.

Фото: twitter.com