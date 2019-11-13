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Источник Правда.Ру

Владелец "толстого кота" не в обиде на "Аэрофлот"

Общество print

Михаил Галин, который при посадке на самолет "Аэрофлота" обманул сотрудников и подменил своего кота на чужого, согласен с решением авиакомпании наказать его за нарушение правил перевозки животных.

Об этом он написал на своей страничке в соцсети.

Напомним, как рассказывала Правда. ру, "Аэрофлот" исключил Михаила из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Такое решение авиаперевозчик аргументировал тем, что "пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту".

На это Галин, в свою очередь, заявил, что к авиаперевозчику нет и не может быть претензий, так как это именно он сознательно нарушил существующее правило.

"Нарушил правила я, и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы, чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа. Точка", — считает Михаил.

Он также объяснил, почему настаивал на перевозке своего кота Виктора именно в салоне самолета, а не в багажном отделении.

"Коту было очень плохо на коротком перелёте, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на 8 часов, с учётом того, что нередки случаи когда животные в багаже погибали", — добавил Галин, подчеркнув, что вес кота обусловлен его породой, а не излишним питанием.

Напомним, Михаил летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В аэропорту российской столицы его отказались пропустить, так как вес кота с переноской превышал допустимые 8 кг. Тогда пассажир через друзей нашел похожего, но более легкого кота, зарегистрировался с ним, а на самолет прошел уже со своим.

Темы "аэрофлот" толстый кот михаил галин нарушение правил перелета
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