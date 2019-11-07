В Шереметьево мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Виктора

В аэропорту Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота. Об этом рассказал сам герой этой истории Михаил Галин на своей странице в Facebook.

Мужчина вместе с котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Шереметьево. Он прошел пункты досмотра аэропорта в Латвии, там кота не взвешивали.

В аэропорту Шереметьево в процессе регистрации сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" проверила весь багаж Галина, в том числе и его кота. Выяснилось, что вес кота составляет 10 кг. Правила "Аэрофлота" гласят, что в пассажирском салоне можно перевозить животных (или птиц), вес которых вместе с контейнером не превышает 8 кг.

Мужчину предложили сдать кота в багажное отделение, но пассажир отказался и вернул билет, так как не хотел расставаться с котом на 8 часов. По его словам, он не собирался сдаваться. Друзья помогли найти "кота-дублера", чтобы в процессе оформления его взвесили вместо его кота. Ганин купил билет на следующий день.

В результате на регистрации в Шереметьево взвесили кошку по кличке Фиби, вес которой соответствовал норме. Пройдя регистрацию Галин вернул владельцам и отправился домой с Виктором.

Стоит напомнить, что с 14 февраля "Аэрофлот" изменил требования к перевозке животных в салоне самолета. Теперь размер сумки-переноски должен быть не более 126 см (по сумме трех измерений), размеры жесткого контейнера не должны быть больше чем 44×30×26 сантиметров.

Контейнер или переноску данных размеров можно поставить под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов. Если же этого сделать нельзя, то на время движения самолета контейнер или переноска нужно пристегнуть к ремню безопасности пассажира с помощью помощи удлинительного ремня.

Вес питомца вместе с контейнером не может превышать 8 кг. Если же питомец весит более 8 кг, то его нужно сдавать в багаж.

Фото: соцсети