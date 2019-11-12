Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Аэрофлот" лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота

Общество print

Авиакомпания "Аэрофлот" решила исключить из программы лояльности пассажира Михаила Галина.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что пассажира "Аэрофлота" Михаил Галин обманным путем провез на борту самолета Москва — Владивосток кота, все которого составлял 8 кг. 

Сотрудники авиакомпании напомнили, что "Аэрофлот" придерживается строгих правил в отношении всех правил полета.

В процессе оформления перевозки кота в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир намеренно нарушил правила. Он рассказал в соцсетях, что на момент регистрации взял другого кота, вес которого был 7 кг. Факт подмены животного зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Так как было выявлено несколько фактов нарушения условий договора воздушной перевозки, "Аэрофлот" решил исключить Михаила Галига из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили будут аннулированы, а счет участника — закроют.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" не пустила на борт пассажира из-за слишком толстого кота. Пассажиру предложили отправить питомца в специальный багажный отсек, но он не согласился расставаться с котом. Поэтому пассажир нашел похожего кота и прошел с ним регистрацию, а потом полетел во Владивосток со своим котом.

Сам Михаил Галин заявил, что у него нет претензий к "Аэрофлоту", так как он следовал установленным правилам.

Фото: соцсети

Читайте также:

В Шереметьеве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Виктора

Темы кот аэрофлот пассажир программа лояльности
Актуальная аналитика
Дальний Восток
Эксперт: пенсионный возраст на Дальнем Востоке надо понижать
Мировая кооперация
Кризис капитализма везде, кроме Африки
Производство
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Новости Все >
В РФ предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
"Аэрофлот" лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко
10 фанатов ЦСКА предстанут перед судом за драку и гибель мужчины
В сети набирает популярность ролик с необычным финтом россиянина
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
Гимнастка в США скончалась после падения с брусьев
Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"
В ФАС заявили, что в России нет дефицита гречихи
"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1
Последние материалы
Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко
Кризис капитализма везде, кроме Африки
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Гимнастка в США скончалась после падения с брусьев
ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые
Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"
В ФАС заявили, что в России нет дефицита гречихи
"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1
Кириллу "Руки-базуки" Терешину удалили синтол из мышц
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
В США организовали бой 12-летних девочек
Что мешает НАТО в Черном море
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ