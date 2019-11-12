"Аэрофлот" лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота

Авиакомпания "Аэрофлот" решила исключить из программы лояльности пассажира Михаила Галина.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что пассажира "Аэрофлота" Михаил Галин обманным путем провез на борту самолета Москва — Владивосток кота, все которого составлял 8 кг.

Сотрудники авиакомпании напомнили, что "Аэрофлот" придерживается строгих правил в отношении всех правил полета.

В процессе оформления перевозки кота в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир намеренно нарушил правила. Он рассказал в соцсетях, что на момент регистрации взял другого кота, вес которого был 7 кг. Факт подмены животного зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Так как было выявлено несколько фактов нарушения условий договора воздушной перевозки, "Аэрофлот" решил исключить Михаила Галига из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили будут аннулированы, а счет участника — закроют.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" не пустила на борт пассажира из-за слишком толстого кота. Пассажиру предложили отправить питомца в специальный багажный отсек, но он не согласился расставаться с котом. Поэтому пассажир нашел похожего кота и прошел с ним регистрацию, а потом полетел во Владивосток со своим котом.

Сам Михаил Галин заявил, что у него нет претензий к "Аэрофлоту", так как он следовал установленным правилам.

Фото: соцсети

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