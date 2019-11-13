Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Ублюдок", "неблагодарная тварь"... Что еще слышали соседи Соколова?

Общество print

Соседка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве сожительницы, аспирантки того же ВУЗа Анастасии Ещенко, рассказала о скандале, который произошел в день убийства девушки.

На связь с программой "Прямой эфир" вышла некая Ангелина, чья квартира расположена "через стенку" с жилищем Соколова. А о звукоизоляции в домах все прекрасно знают.

По словам женщины, она частенько становилась невольной свидетельницей того, что происходило у соседей за стеной. Так вот, по ее словам, незадолго до того, как стало известно о трагедии, девушка в процессе скандала называла историка "ублюдком", а он ее в ответ "неблагодарной тварью".

После этого, говорит Ангелина, послышались очень громкие удары, напоминавшие звук падения. Девушка, по словам соседки, просила, чтобы он ее не трогал, но удары (как будто кидали о стену) продолжались. Они были такой силы, что у нее в этот момент "сотрясалась комната".

Как рассказали журналистам МК-Псков другие соседи Соколова, историк часто устраивал пьяные тусовки и нередко с кем-то ссорился и даже дрался. В его квартире почему-то часто передвигалась и даже падала мебель. "Телевизор орал периодически, — цитирует МК слова девушки-соседки. — Он позволял себе шуметь после 22 часов. Когда терпение лопалось и ему звонили с просьбой прекратить безобразие, он всегда отвечал по-хамски и продолжал делать и вести себя, как ему вздумается. Её же я вообще почти не слышала".

Напомним, как писала Правда. ру, историк Олег Соколов стал главным и единственным фигурантом дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Мужчина, который состоял в отношениях с выпускницей, якобы застрелил ее, а затем расчленил, чтобы замести следы. Во время попытки сбросить в реку Мойку фрагменты тела девушки он упал в воду вместе с рюкзаком. Голову и остальные останки правоохранители нашли в квартире Соколова.

Сейчас, по решению суда, Соколов находится в СИЗО. Адвокаты готовятся обжаловать это решение.

Читайте также

В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека

 

Фото: © Change. org

Темы соседи доцент историк убийство олег соколов анастасия ещенко
Актуальная аналитика
Формула небес
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Недвижимость
Тактика при ведении переговоров об аренде
Прошлое
Древность Вифлеема заверена печатью
Новости Все >
В Польше в холодильнике для фруктов обнаружены тела гастарбайтеров
"Ублюдок", "неблагодарная тварь"... Что еще слышали соседи Соколова?
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Говоря об импичменте Трампа, глава Пентагона перешел на русский
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Pepsi создаст огромную конкуренцию Coca-Сola, исключив из газировки канцерогены
В Роснефти объяснили причины высокой стоимости добычи нефти в России
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Последние материалы
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Говоря об импичменте Трампа, глава Пентагона перешел на русский
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Тактика при ведении переговоров об аренде
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Древность Вифлеема заверена печатью
Pepsi создаст огромную конкуренцию Coca-Сola, исключив из газировки канцерогены
Изобретатель Dyson купил пентхаус за $78,8 млн
В Роснефти объяснили причины высокой стоимости добычи нефти в России
Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас
Комментарии
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ