"Ублюдок", "неблагодарная тварь"... Что еще слышали соседи Соколова?

Соседка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве сожительницы, аспирантки того же ВУЗа Анастасии Ещенко, рассказала о скандале, который произошел в день убийства девушки.

На связь с программой "Прямой эфир" вышла некая Ангелина, чья квартира расположена "через стенку" с жилищем Соколова. А о звукоизоляции в домах все прекрасно знают.

По словам женщины, она частенько становилась невольной свидетельницей того, что происходило у соседей за стеной. Так вот, по ее словам, незадолго до того, как стало известно о трагедии, девушка в процессе скандала называла историка "ублюдком", а он ее в ответ "неблагодарной тварью".

После этого, говорит Ангелина, послышались очень громкие удары, напоминавшие звук падения. Девушка, по словам соседки, просила, чтобы он ее не трогал, но удары (как будто кидали о стену) продолжались. Они были такой силы, что у нее в этот момент "сотрясалась комната".

Как рассказали журналистам МК-Псков другие соседи Соколова, историк часто устраивал пьяные тусовки и нередко с кем-то ссорился и даже дрался. В его квартире почему-то часто передвигалась и даже падала мебель. "Телевизор орал периодически, — цитирует МК слова девушки-соседки. — Он позволял себе шуметь после 22 часов. Когда терпение лопалось и ему звонили с просьбой прекратить безобразие, он всегда отвечал по-хамски и продолжал делать и вести себя, как ему вздумается. Её же я вообще почти не слышала".

Напомним, как писала Правда. ру, историк Олег Соколов стал главным и единственным фигурантом дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Мужчина, который состоял в отношениях с выпускницей, якобы застрелил ее, а затем расчленил, чтобы замести следы. Во время попытки сбросить в реку Мойку фрагменты тела девушки он упал в воду вместе с рюкзаком. Голову и остальные останки правоохранители нашли в квартире Соколова.

Сейчас, по решению суда, Соколов находится в СИЗО. Адвокаты готовятся обжаловать это решение.

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