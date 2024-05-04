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Как помочь кошке, которая до чертиков боится гостей: самый действенных способ

Эксперты дали ответ, как помочь кошке, которая боится гостей

1:18
Зоосфера » Кошки

Многие коты испытывают страх при встрече с незнакомыми людьми в своем доме.

Эксперты дали ответ, как помочь кошке, которая боится гостей
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как обезопасить вашего пушистого друга от стресса? Прекратить приглашать гостей не является решением, так как это может вызвать недопонимание среди друзей и знакомых, а проблема со страхом животного останется.

Лучше постараться научить кота не бояться незнакомцев.

Следуйте нескольким рекомендациям для этого. Создайте в квартире безопасное пространство для кота, например, устроите укромный уголок или домик, где он сможет чувствовать себя в безопасности.

Ограничьте количество гостей, если замечаете, что это пугает вашего питомца. Начните с одного гостя, постепенно увеличивая их число.

Сделайте появление гостей приятным моментом для кота, например, предложите ему вкусное угощение в эти моменты.

Не давите на кота и объясните гостям, что лучше не тревожить животное и взаимодействовать с ним только по его инициативе. Стараетесь избегать шума во время встреч.

Не сердитесь на кота, если он не может сразу адаптироваться. Не наказывайте его, вместо этого проявляйте терпение и любовь, чтобы помочь ему преодолеть свой страх.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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