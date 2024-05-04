Как помочь кошке, которая до чертиков боится гостей: самый действенных способ

Эксперты дали ответ, как помочь кошке, которая боится гостей

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие коты испытывают страх при встрече с незнакомыми людьми в своем доме.

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Как обезопасить вашего пушистого друга от стресса? Прекратить приглашать гостей не является решением, так как это может вызвать недопонимание среди друзей и знакомых, а проблема со страхом животного останется.

Лучше постараться научить кота не бояться незнакомцев.

Следуйте нескольким рекомендациям для этого. Создайте в квартире безопасное пространство для кота, например, устроите укромный уголок или домик, где он сможет чувствовать себя в безопасности.

Ограничьте количество гостей, если замечаете, что это пугает вашего питомца. Начните с одного гостя, постепенно увеличивая их число.

Сделайте появление гостей приятным моментом для кота, например, предложите ему вкусное угощение в эти моменты.

Не давите на кота и объясните гостям, что лучше не тревожить животное и взаимодействовать с ним только по его инициативе. Стараетесь избегать шума во время встреч.

Не сердитесь на кота, если он не может сразу адаптироваться. Не наказывайте его, вместо этого проявляйте терпение и любовь, чтобы помочь ему преодолеть свой страх.