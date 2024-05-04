Рейтинг "Тинькофф Страхование" повысили до уровня ruАА

"Эксперт РА" повысил рейтинг "Тинькофф Страхование" до уровня ruАА

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности АО "Тинькофф Страхование" до уровня ruАА.

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Прогноз по рейтингу стабильный. Повышение рейтинга обусловлено снижением убыточности и сохранением высокого соотношения собственных средств и обязательств. Финансовый результат страховщика характеризуется ростом чистой прибыли. Агентство отмечает улучшение диверсификации активов компании. АО "Тинькофф Страхование" является универсальным страховщиком с основными направлениями деятельности в страховании от несчастных случаев, ОСАГО и автокаско. Компания имеет высокую кредитоспособность основного банка-партнера и низкую величину комиссионного вознаграждения. Сильные финансовые результаты обусловлены стабильно высокими показателями рентабельности бизнеса. Снижение убыточности по основным видам страхования положительно повлияло на уровень рейтинга.

Качество и диверсификация активов компании и перестраховочная защита находятся на высоком уровне.