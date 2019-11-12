В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней девушки, уже привлекался к уголовной ответственности в связи с гибелью человека.

По словам свидетельницы страшного происшествия, это произошло в 80-е гг. Архитектор Ирина Федорова рассказала, что Соколов утопил человека, а последнее убийство, по которому ему 11 ноября предъявили обвинения, стало вторым по счету.

По словам Ирины Федоровой, это не единственный человек, который погиб из-за него.

Она добавила, что Соколову всегда удавалось ловко обходить все "острые углы", которые могли бы раскрыть его настоящую сущность. Вспоминая ту историю, она добавила. что тогда Олег Соколов утопил не только человека, но и все судно.

Она заявила, что на суде именно Соколова обвинили в гибели человека. Но благодаря его отцу историку тогда он получил два года условно.

Возможно, полагает, Федорова, Ещенко и не вторая его жертва.

Фото: ok.ru