Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал print

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней девушки, уже привлекался к уголовной ответственности в связи с гибелью человека.

По словам свидетельницы страшного происшествия, это произошло в 80-е гг. Архитектор Ирина Федорова рассказала, что Соколов утопил человека, а последнее убийство, по которому ему 11 ноября предъявили обвинения, стало вторым по счету.

По словам Ирины Федоровой, это не единственный человек, который погиб из-за него.

Она добавила, что Соколову всегда удавалось ловко обходить все "острые углы", которые могли бы раскрыть его настоящую сущность. Вспоминая ту историю, она добавила. что тогда Олег Соколов утопил не только человека, но и все судно.

Она заявила, что на суде именно Соколова обвинили в гибели человека. Но благодаря его отцу историку тогда он получил два года условно.

Возможно, полагает, Федорова, Ещенко и не вторая его жертва.

Фото: ok.ru

Темы спбгу доцент соколов убийство аспирантка
Актуальная аналитика
Общество
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
Мир. Новости мира
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Новости спорта
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Новости Все >
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области
Футболисты "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду
Последние материалы
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Войны во Вьетнаме: причины конфликта и роль США
Покой души, уборка по дому, разговор с другом и другие способы заботы о себе любимом
13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Что мешает НАТО в Черном море
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ