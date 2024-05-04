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"Победа" попала под жесткие санкции: влияние на международные рейсы и возможные последствия для российской авиации

Авиакомпания "Победа" попала под санкции США

2:00
Туризм

1 мая Министерство финансов США обновило список санкций, связанных с Россией, добавив в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) 29 физических и 250 юридических лиц, включая российскую авиакомпанию-лоукостер "Победа".

Авиакомпания "Победа" попала под санкции США
Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Победу" обвинили в использовании самолетов, изъятых у зарубежных лизингодателей. Власти США утверждают, что авиакомпания поддерживает военно-промышленный комплекс России, эксплуатируя американские и европейские самолеты, выведенные из зарубежных лизингов. Отмечается, что в 2023 году "Победа" осуществляла импорт и транспортировку американских компонентов на сумму свыше миллиона долларов. В январе 2024 года компания также была указана как получатель авиационных деталей из Индии, сотрудничая с иранской компанией Mahan Air, которая находится под санкциями США.

На сайте Минфина США сообщается, что "Победе" предоставлена генеральная лицензия №95, разрешающая завершить все операции до 30 июля. Пока представители авиакомпании не комментируют ситуацию.

Не смотря на санкции, "Победа" продолжает выполнять международные рейсы. Ассоциация туроператоров России отмечает, что полеты авиакомпании за рубеж пока не пострадали. По расписанию, опубликованному на сайте компании, рейсы осуществляются в различные международные направления.

Специалисты отмечают, что дальнейшая работа "Победы" за границей будет зависеть от международных отношений. Ряд экспертов предсказывает, что авиакомпания может обратиться за государственной поддержкой, если рейсы станут невозможными из-за ограничений со стороны зарубежных партнеров или рисков вторичных санкций.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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