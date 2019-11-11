По решению суда доцент, убивший аспирантку, отправлен в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 8 января доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко.

Сам подозреваемый, как пишет Коммерсантъ, против ареста не возражал. «Я раскаиваюсь в совершенном, полагаю, что ходатайство следователя обоснованно», - цитирует издание слова Соколова, который во время заседания рыдал.

Адвокат подозреваемого Александр Почуев просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, который Олег Соколов мог бы отбывать по месту совершения преступления (по закону это невозможно). «Олег Валерьевич не представляет общественной опасности. В свои 63 года он не будет пытаться препятствовать следствию. Возможны какие-то гуманные методы, например с отключением связи», - сказал суду адвокат. Позже он заявил, что защита будет обжаловать арест Олега Соколова.

«Мы не питали иллюзий по поводу того, какую меру пресечения ему изберут, но считаем, что кидать на нары 63-летнего старца, на тюремную баланду с такими заслугами перед Отечеством просто негуманно»,- цитирует слова Почуева «Интерфакс».

Адвокат уверен, что его подзащитный находится в состоянии стресса, и не помнит всего, что произошло. Защита считает дело очень сложным и неоднозначным, и «в любом случае это история двух влюбленных, между которыми что-то произошло».

Как рассказывала Правда.ру, утром, 9 ноября, 63-летнего доцента СПбГУ полицейские вытащили из реки Мойки, где он пытался утопить фрагменты тела убитой им и расчлененной сожительницы, аспирантки ВУЗа, в котором он преподавал.

На суде он рассказал свою версию причин трагедии. Подробнее читайте в материале на сайте.