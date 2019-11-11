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Источник Правда.Ру

Рыдающий доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал print

 Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки того же ВУЗа Анастасии Ещенко, рассказал на суде, где рассматривался вопрос об его аресте, что девушка первая набросилась на него с ножом.

Об этом передал из зала Октябрьского районного суда Петербурга корреспондент "Фонтанка.ру".

По словам Соколова, они с Ещенко очень любили друг друга и прожили вместе пять лет в его квартире. В отношениях 63-летнего преподавателя и молодой девушки была только одна серьезная проблема. Как пояснил доцент, Анастасия терпеть не могла двух его дочерей от первого брака. Именно эта нелюбовь, по словам Олега Соколова, и привела к трагедии.

"При упоминании моих детей она начала беситься… Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье… Я никогда такого потока агрессии не видел… Нападение с ножом… Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…", — сказал Соколов.

Его, как сообщает "Фонтанка.ру", попытался остановить адвокат, заявив, что он бы не хотел, чтобы его подзащитный об этом говорил, так как это преждевременно.

Адвокат отметил, что Соколов написал явку с повинной и пребывает в шоковом состоянии. Он предположил, что доцент находился в состоянии аффекта или патологического опьянения.К слову, во время судебного заседания у Олега Соколова сдали нервы. 63-летний историк начал рыдать в голос и выть, из-за чего суд объявил недолгий перерыв.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, 9 ноября Соколова задержали сотрудники полиции после того, как он упал в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.

На следующий день Соколов признался, что убил свою сожительницу и расчленил ее тело.

Трагедию прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав ее "актом безумия".

Фото: © YouTube

 

Темы убийство доцент спбгу олег соколов мера пресечения анастасия ещенко октябрьский районный суд
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