Две обязательные процедуры перед тем, как завести собаку: обязательно к ознакомлению

Кинологи назвали обязательные процедуры перед тем, как завести собаку

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди мечтают о собаке, но часто делают ошибки при её выборе.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одной из таких ошибок является выбор собаки только по её внешности.

Также важно учитывать семейный бюджет. Недостаток средств может заставить владельца отдать собаку в приют или продать её.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо сделать два важных шага перед тем, как привести собаку домой.

Первый шаг — изучить особенности породы. Если вы выбираете лабрадора только из-за его внешнего вида, будьте готовы к тому, что ему будет тесно в маленькой квартире. Лабрадорам, как и хаски, нужно много движения, и им будет тяжело в ограниченном пространстве. Каждая порода имеет свои плюсы и минусы, и уход за любой собакой требует много сил и времени.

Второй шаг — оценить свои финансовые возможности. Владение собакой — это значительные расходы. Необходимо будет тратиться на качественное питание, игрушки, спальные места и регулярные посещения ветеринара. Если бюджет ограничен, возможно, стоит отложить покупку собаки.